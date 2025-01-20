مفاجأة في قضية طعن الممثل سيف علي خان

في تطور درامي، تنافس محاميان على تمثيل محمد شريف الإسلام شهزاد، المتهم بطعن نجم بوليوود سيف علي خان، وأُلقي القبض على شهزاد بعد مزاعم عن اقتحامه شقة خان في منطقة باندرا بنيّة السرقة، لكنه انتهى بطعن الممثل بسكين خلال الحادثة، بعد أن تمكنت الشرطة من القبض على شهزاد بعد مطاردته لفترة، حيث تم اعتقاله في منطقة ثين، وعقب توقيفه، قُدم إلى محكمة الصلح في باندرا لبدء الإجراءات القانونية.

عندما سُئل شهزاد إذا كان لديه شكاوى ضد الشرطة، أجاب بالنفي، وتم نقله إلى قفص الاتهام في المحكمة، وفي مشهد غير متوقع داخل قاعة المحكمة، اشتد الصراع بين محاميين لتمثيل شهزاد قانونيًا، اقترب المحامي الأول من المتهم وبدأ بإعداد مستند (وثيقة تخول المحامي تمثيل موكله في المحكمة) للحصول على توقيع شهزاد، ولكن قبل أن يوقع شهزاد، دفع المحامي الثاني طريقه للأمام، مدعيًا حقه في تمثيل المتهم، وحصل على توقيعه على نفس المستند.

أثار هذا الموقف ارتباكًا في المحكمة حول من سيمثل المتهم فعليًا. ولحل النزاع، اقترح القاضي أن يمثله كلا المحاميين، وهو ما وافق عليه الطرفان بشكل مفاجئ.