"نائب التنسيقية" يطالب وزارة الطيران بتحسين الخدمات المقدمة للركاب

وجه النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، الشكر على طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود القط نائب التنسيقية والنائب محمد الصالحى عن إستيضاح سياسة الحكومة حول “إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري”، وطلب آخر مقدم من النائب محمد الصالحي، موجه لوزير الطيران المدني؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي”.

وأضاف "السباعى" فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ , أنه في إطار رؤية الدولة المصرية لدعم ونمو الحركة السياحية الوافدة لمصر والوصول الي 30 مليون سائح بحلول 2030، نود أن نعرف الي اين وصلت الحكومة في مشروع تطوير المطارات

وأوضح "السباعى"أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعلن عن التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لطرح جميع مطارات مصر على القطاع الخاص، بهدف تعزيز الكفاءة والإدارة للقطاع وفقًا للمعايير الدولية ونرى أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المنشآت الحيوية،يعد ضرورة إذ بدوره يخلق فرص جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير صناعة الطيران المصري، و الأمر لا يقتصر فقط على تحسين إدارة المطارات، بل يمتد إلى تشجيع القطاع الخاص على تأسيس شركات طيران جديدة حتى وإن كانت على نطاق محدود، بما يساهم في تنمية وتعزيز الأسطول الجوي المصري

وأشار"السباعى" مع حرص وزارة الطيران على تحقيق خطة الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية لقطاع المطارات من خلال رفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأشار"السباعى"أود استيضاح من الحكومة أن طرح المطارات على القطاع الخاص هل سيكون لإدارة وتشغيل المطارات فقط ام سيكون طرحا للأصول

وطالب وزارة الطيران بعرض خطة الوزارة وضرورة الاهتمام بتحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية.