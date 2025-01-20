التنسيقية في أسبوع| جلستان نقاشيتان حول "شهادة البكالوريا".. واستضافة لرئيس اتحاد المصريين بأمريكا

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث عقدت جلستين من جلسات الحوار المجتمعي الموسع الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة "البكالوريا" المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم، وكذلك أصحاب المصلحة، في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته التنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.

وجاءت الجلسة الأولى عبر مساحة "سبيس" على منصة "أكس"، وأدارتها إسراء طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كمتحدثين الدكتور حسام بدراوي، أحد المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي لوزارة التربية والتعليم حول نظام البكالوريا، وشادي عبدالله، متحدث وزارة التربية والتعليم، والدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وعبير أحمد، مسئول اتحاد أمهات مصر، والدكتورة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء التنسيقية والجمهور.

وجاءت الجلسة الثانية في مقرها، وأدارتها النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية، بحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم الفني السابق، والدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة اليابانية، والعميد دكتور تامر حجازي، رئيس قسم البحث والتطوير قطاع التعليم بمعهد اللغات القوات المسلحة سابقًا، والدكتور محمد كمال، الخبير التربوي والأستاذ المساعد بجامعة القاهرة، والدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بجامعة عين شمس.

ومن ناحية أخرى، ثمنت التنسيقية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما عانى الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان غاشم طال الأخضر واليابس، راح ضحيته ما يقرب من 50 ألف شهيد وما يتجاوز 100 ألف مصاب من المدنيين العزل، وتدمير البنية التحتية في كل القطاع، حيث عانى الشعب الفلسطيني على مدار عقود من احتلال لا يعترف بالقانون الدولي ولا الإنساني، وضرب الفلسطينيون خلاله مثالاً للصمود والمقاومة ضد المحتل.

وأثنت التنسيقية على الدور الريادي الذي قامت به مصر حكومة وشعبًا من وساطة وتنسيق أدت لهذا الاتفاق، وعمليات إغاثية هائلة للشعب الفلسطيني، وقيادتها لضمان الاتفاق، وتدعوا التنسيقية الدول الشقيقة والصديقة والقوى الإقليمية والدولية لدعم عمليات الإغاثة الدولية التي تقودها مصر، وبذل مزيد من الجهود للتنسيق نحو إعادة إعمار القطاع.

وأضافت في بيان أصدرته أنها تتطلع إلى أن تكون تلك الخطوة بادرة نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على حدود ماقبل 5 يونيو 1967م، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء عمليات الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية، كما تؤكد على الرفض التام لأية محاولات مستقبلية من جانب دولة الاحتلال لتصفية قضية فلسطين وتهجير شعبها.

ومن ناحية أخرى، استقبل مجلس النواب وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعوة من النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب خاصة من المهتمين بالشأن السياسي والبرلماني .

وحضر وفد التنسيقية جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، كما استقبلهم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وقدم لهم نُبذة عن الدور المنوط بمجلس النواب وآليات ممارسة العمل البرلماني، وتم تنظيم جولة تفقدية لهم داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.

وفي سياق آخر، أطلقت التنسيقية معرضها السنوي للكتاب، بطرح عدد كبير من الكتب في مختلف المجالات بالمعرض الذي يأتي ضمن أنشطة مكتبة التنسيقية.. وحرص عدد كبير من أعضاء التنسيقية على اقتناء مجموعة من الكتب المتنوعة الموجودة بالمعرض والتي شملت مجالات عدة منها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والأدبية وغيرها.

ويهدف المعرض إلى رفع الوعي وإثراء المعرفة السياسية والثقافية والاجتماعية لدى الأعضاء من خلال توفير مجموعة متنوعة من المصادر المعرفية.

كما استضافت لجنة المصريين بالخارج بالتنسيقية، برئاسة النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، رأفت صليب رئيس اتحاد المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، للاطمئنان على المصريين المقيمين في لوس أنجلوس جراء الحرائق المهولة التي اندلعت في الفترة الأخيرة.

