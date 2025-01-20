محافظ الأقصر يوزع هدايا وبرديات على السائحين ضمن مبادرة "ظواهر".. صور

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، احتفالية كبرى أقيمت على كورنيش النيل، والتي نظمتها مبادرة "ظواهر" الشبابية في إطار تنشيط السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر.

مبادرة ظواهر

وتمت الاحتفالية، بمشاركة جهات عدة منها كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، ومكتبة مصر العامة، وجامعة طيبة التكنولوجية، وقصر ثقافة الأقصر، والذين قاموا بإعداد هدايا تذكارية تعبر عن هوية محافظة الأقصر، وقام المحافظ المهندس عبد المطلب عماره ونائبه الدكتور هشام أبو زيد بتوزيعها على السائحين.

عروض كرنفالية وجولات نيلية للسياح ضمن مبادرة “ظواهر”

وتضمنت الاحتفالية، عروض كرنفالية بالزى الفرعوني والصعيدي، تلاها جولة نيلية فى لانشات سياحية فى نيل الأقصر، بوجود سياح من جنسيات مختلفة، والذين أجمعوا على الأمن والأمان وعراقة الحضارة المصرية القديمة والأجواء الجميلة للمحافظة السياحية وحرارة الجو المعتدلة.

ومن جانبه، أثنى محافظ الأقصر على مبادرة "ظواهر" والقائمين عليها وقدم لهم الشكر والتقدير على تنظيم هذه الاحتفالية، مؤكدا على أنها "لافتة عظيمة جدا لتنشيط السياحة فى الأقصر" وتمنى لهم الاستمرارية فى مثل هذة الأنشطة، حيث حرص السياح على التقاط الصور التذكارية، كما أعربوا عن سعادتهم بالهدايا والبرديات التى حصلوا عليها، وفى ختام الفاعلية قام القائمون على المبادرة بتوزيع دروع تذكارية لمحافظ الأقصر ونائب محافظ الأقصر.

حضر الاحتفالية، كلًا من اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور محمد حسانى مدير عام مكتبة مصر العامة، والدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، ومن مؤسسى المبادرة حضر الدكتور عبد الله ياسين ومصطفى الناظر والمهندس أبو الحجاج رمضان.

يذكر أن مبادرة ظواهر تم تدشينها في شهر نوفمبر الماضي، وتعمل على محورين، وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية فى المجتمع المصري، والارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعى المجتمعي، كما تسعى المبادرة لتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية، كما تسعى المبادرة لبناء جيل واع يساهم فى بناء المجتمع وتطويره.

IMG-20250120-WA0338

IMG-20250120-WA0339

IMG-20250120-WA0340

IMG-20250120-WA0341

IMG-20250120-WA0342

IMG-20250120-WA0343

IMG-20250120-WA0344

IMG-20250120-WA0345

IMG-20250120-WA0346

IMG-20250120-WA0347

IMG-20250120-WA0348

IMG-20250120-WA0349

IMG-20250120-WA0350

IMG-20250120-WA0351

IMG-20250120-WA0352

IMG-20250120-WA0353

IMG-20250120-WA0354

IMG-20250120-WA0355

IMG-20250120-WA0356