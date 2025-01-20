لتأهيل الطلاب مهنيا.. التنسيقية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع جامعة بنها، وقام بالتوقيع الدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،

من جانبه قال الدكتور هيثم الشيخ أن التنسيقية سوف تعمل علي الترويج لمجهودات وبرامج الجامعة على مختلف المنصات الإعلامية الخاصة بالتنسیقیة ، وتنظيم فعاليات متعددة ودورات لتنمية الذات والمهارات الشخصية وسوق العمل بهدف تمكين طلاب الجامعة من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق نجاحهم الشخصي والمهني ، بالإضافة الى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية لطلاب الجامعة بهدف زيادة الوعى الاجتماعي لديهم.

وذلك في إطار رؤية التنسيقية وجامعة بنها بزيادة الوعي السياسي والاجتماعي لدي الطلاب، وتعزيز أواصر العمل المجتمعي والخدمي بين الجانبين.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعة وكافة مؤسسات الدولة بهدف تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وفق رؤية "مصر 2030".

وأشار " الجيزاوي " إلي أن البروتوكول يهدف لترسيخ مبدأ التشاركية المؤسسية لتحقيق التوعية المجتمعية ، وتحقيق أفضل استفادة من الكفاءات لدى الطرفين ، والمشاركة في حملات التوعية السياسية والمجتمعية المختلفة وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها من خلال مركز إعداد القادة بالجامعة ، والعمل على تنظيم فعاليات وندوات في مجالات التنمية والتوعية.

ضم وفد التنسيقية النائب عمرو درويش، والنائبة أميرة العادلي ، والنائبة مارسيل سمير ، والنائب محمد إسماعيل ، والنائبة رشا فايز ، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، والدكتور محمد السيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحضر من الجامعة الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة شيرين شوقي أمين الجامعة ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والكاتب الصحفى إبراهيم جودة المسئول الإعلامى بالجامعة.

