رئيس جامعة قناة السويس: نعمل على توفير مناخ مثالي للطلاب خلال فترة الامتحانات

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن الجامعة تضع توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة خلال الامتحانات على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن العملية الامتحانية تسير بانضباط في جميع الكليات والمعاهد، وسط التزام كامل بالإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب.

وأكد "مندور" أن الجامعة تعمل على توفير كل السبل التي تدعم الطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، بما يعكس التزام الجامعة بتقديم تجربة تعليمية متكاملة.

وفي هذا الإطار، قام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية شملت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، العلاج الطبيعي، التربية الرياضية، والمعهد الفني للتمريض، بهدف متابعة سير العملية الامتحانية والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب.

وأشاد "عبد النعيم" بالجهود المبذولة من إدارات الكليات في تنظيم اللجان وتوفير الدعم اللازم للطلاب.

في كلية التربية الرياضية، استقبله الدكتور ماجد العزازي، عميد الكلية، والدكتور محمد غنيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث يؤدي 1915 طالبًا وطالبة الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول، موزعين على 584 بالمستوى الأول، 505 بالمستوى الثاني، 417 بالمستوى الثالث، و409 بالمستوى الرابع.

أما في كلية العلاج الطبيعي، فقد كان في استقباله الدكتور محمد سرحان، عميد الكلية، والدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد مكرم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يؤدي امتحانات الفصل الدراسي الأول 303 طلاب وطالبات ، موزعين بين 201 بالفرقة الأولى و102 بالفرقة الثانية.

وفي الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، يؤدي امتحانات الفصل الدراسي الأول 561 طالبًا وطالبة، موزعين على 271 بالفرقة الأولى، 119 بالفرقة الثانية، 91 بالفرقة الثالثة، و80 بالفرقة الرابعة. وتتم الامتحانات تحت إشراف الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية، والدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما شملت الجولة المعهد الفني للتمريض، الذي يؤدي به 3165 طالبًا وطالبة الامتحانات، بواقع 1370 بالفرقة الأولى و1787 بالفرقة الثانية، تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتورة نيفين محمد حسنين مدير المعهد.

وفي ختام الجولة، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم عن سعادته بالالتزام الواضح من الطلاب والهيئات الأكاديمية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود لضمان نجاح سير الامتحانات، ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم الطلاب في جميع مراحلهم الدراسية لتحقيق التفوق الأكاديمي.

هذا ومن المنتظر أن تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 24 يناير2025.