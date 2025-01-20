«آسف مكنتش قد الاكتئاب».. رسالة مؤثرة من ممرض أنهى حياته بنيل سوهاج

«آسف مكنتش قد الإكتئاب».. هذه الكلمات هي أخر ما دونها ممرض “أخصائي تمريض” من أبناء محافظة سوهاج، قبل ساعات قليلة من قراره بإنهاء حياته بالقفز في مياه نهر النيل من أعلى كوبري أخميم بمحافظة سوهاج، ولا تزال فرق الإنقاذ النهري تبذل جهود مضنية للعثور على جثمانه حتى هذه اللحظة.

رسالة مؤثرة

وكتب الممرض شهاب، قبل ساعتين من وفاته، كلمات تعبر بأن حياته قد شارفت على الإنتهاء، وأنه وصل إلى نهاية الرحلة، وأن ذكرياته لاتنسى، وأختتم قائلًا: “ لنـا في الخـتام لقـاء” قبل أن يقدم اعتزارًا عن عدم مقاومته للإكتئاب الذي أصابه

أخر ما كتبه الممرض المتوفي

جهود مكثفة لاستخراج الجثمان

وعلى ضفاف نهر النيل بمحافظة سوهاج، تجمعت أسرة الممرض «شهاب محمد أحمد» قادمون من مركز طما أقصى شمال المحافظة، حيث مسقط رأس المتوفي، منتظرين العثور على جثمان نجلهم، بينما قوات الإنقاذ النهري لا تزال تجوب المياه أملاً في العثور على الجثمان.

صلى الصبح

ومن أعلى كوبري أخميم حيث ينتظر «خال المتوفي» خروج جثمان نجل شقيقته، حيث كانت الدموع تملئ عينيه، ونفى تمامًا الأخبار المتداولة بأن “ شهاب” لديه خلافات أسرية، وقال: « شهاب لم يكن عنده أي مشاكل أسرية .. وكان والده يستعد لتزويجه.. وفي يوم الواقعة استيقظ مبكرًا كالعادة وصلى الصبح.. وذهب وأحضر الفطار لأسرته.. كما اصطحب أطفال شقيقته للحضانة.. وكعادته قبل يد والده ووالدته.. وكان سيذهب إلى المحافظة لتجديد بعض أوراق مزاولة المهنة الخاصة به».

ندعوا الله أن يخرجه من ظلمات البحر

وذكر خال الضحية.. أن شعوره بالإكتئاب ربما جاء في فترة لحظية قصيرة.. أو لشعوره بموقف ما في لحظات.. مشيرًا إلى أن الجميع كان يحبه .. ووالده كان مدير مدرسة بالمعاش وحالتهم ميسورة.. وموضوع الخلافات الأسرية أبعد ما يكون.. وندعوا الله أن يخرجه من ظلمات البحر.. ووالدته في حالة انهيار عصبي.. موضحًا بأن شهاب كان يعمل بمستشفى طيبة بالأقصر، وعمل فترة بأحد مستشفيات شرم الشيخ وهو خريج كلية التمريض جامعة سوهاج»

سرادق عزاء

بينما تحولت منصات السوشيال ميديا لسرادق عزاء، حزنًا على وفاة الممرض ونعاه أهله وزملائه.. ونشر أحد أصدقائه قائلًا “ مش مصدق ولا مستوعب كل اللي اتقال ده ”

وقال آخر: “ ليه كده بس يا صاحبي .. مشوفناش منك غير كل خير”