بسعر المكالمة العادية.. كل ما تريد معرفته عن مكالمات الواي فاي

في ظل التطور السريع في تقنيات الاتصالات، أصبحت مكالمات الواي فاي “Wi-Fi Calling” واحدة من أبرز الحلول التي تسهل التواصل بين الأفراد في أي مكان.

وأطلقت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة بالسوق المصرى اليوم الخدمة بنفس سعر المكالمة العادية.

فما هي مكالمات الواي فاي؟ وكيف تحتسب تكلفتها مقارنة بالمكالمات العادية؟

ما هي مكالمات الواي فاي؟

مكالمات الواي فاي هي تقنية حديثة تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية أو الفيديو عبر شبكات الإنترنت اللاسلكية (Wi-Fi) بدلاً من الاعتماد على شبكة الهاتف المحمول التقليدية.

وتعتمد هذه التقنية على اتصال الهاتف بشبكة الواي فاي القريبة، مما يوفر جودة اتصال أفضل خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الشبكات.

مزايا مكالمات الواي فاي

1. جودة عالية للمكالمات: توفر مكالمات الواي فاي صوتاً واضحاً ومكالمات فيديو عالية الجودة دون تقطع.

2. التغطية في المناطق النائية: يمكن استخدامها في الأماكن التي تفتقر إلى إشارات الهاتف المحمول مثل الأرياف أو المباني ذات الجدران السميكة.

3. سهولة الاستخدام: لا تحتاج إلى تطبيقات خارجية، حيث يتم تفعيل الخدمة مباشرة من إعدادات الهاتف.

تكلفة مكالمات الواي فاي

تختلف تكلفة مكالمات الواي فاي بناءً على مزود الخدمة وشروط الباقة التي يستخدمها العميل. في معظم الحالات:

إذا كنت متصلاً بشبكة الواي فاي المنزلية أو العامة، فإن المكالمات غالباً ما تكون بسعر المكالمة العادية أو تُحسب كجزء من خطة البيانات.

كيف يمكنك تفعيل مكالمات الواي فاي؟

لتفعيل الخدمة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى إعدادات هاتفك.

2. ابحث عن خيار "Wi-Fi Calling" وقم بتفعيله.

3. تأكد من الاتصال بشبكة واي فاي قوية ومستقرة.

مكالمات الواي فاي تمثل نقلة نوعية في عالم الاتصالات، حيث تجمع بين الجودة العالية والتكاليف المنخفضة. سواء كنت ترغب في إجراء مكالمات محلية أو دولية، فإن هذه التقنية توفر لك حلاً مرناً يناسب احتياجاتك اليومية. لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين تجربتك في التواصل، فإن مكالمات الواي فاي هي الخيار الأمثل.