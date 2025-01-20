تشغيل مخبز جامعة سوهاج المطور بطاقة إنتاجية 25 ألف رغيف

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن إعادة تشغيل مخبز الجامعة المطور بمدينة ناصر بسوهاج، عقب توقفه لعدة سنوات، وذلك لإنتاج الخبز اللازم لكافة منسوبي الجامعة وقطاعاته المختلفة، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيقاً لدور الجامعة في خدمة المجتمع الخارجي.

وأضاف النعماني انه من المخطط أن ينتج المخبز ٢٥ الف رغيف من الخبز الطازج يومياً وسيتم توزيعه لطلاب المدن الجامعية وللمستشفى الجامعي، ولأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالإضافة إلي توزيع علي المواطنين من خلال منفذ البيع الموجود بالمخبز والمخصص للمواطنين، موضحاً انه يعمل بالمخبز عدد من العمالة المدربة على ماكينات الخبز الآلى.

وأكد علي ان هذا المخبز يمثل إحدي الخدمات المتميزة التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها، ليضاف الي باقي المراكز الخدمية بالجامعة، والتي تمكن منسوبيها من الحصول على كافة احتياجاتهم الأساسية سواء من المواد الغذائية والاستهلاكية او الخدمات مثل المخبز التعليمي بكلية الزراعة بالجامعة، والذي تم إعادة تشغيله في يناير الماضي لتقديم المنتجات الغذائية الصحية الآمنه لخدمة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة، و منفذ بيع منتجات كلية الزراعة والتي يتم خلاله طرح المنتجات الغذائية التي تنجها كلية الزراعة من اللحوم و الخضروات، الفاكهة الطازجة، الألبان، البيض وغيرها بأسعار مناسبة، وذات جودة عالية.

وأضاف النعماني ان الجامعة تبذل جهود مضنيه في توفير وزراعة كافة المواد الغذائية الضرورية للمواطن وبإنتاجية عالية كزراعة ٥٤ فدان قمح وشعير، الي جانب زراعة الفول البلدي والبصل والكرنب والقرنبيط والخيار والكوسة والفلفل، ايضاً زراعة النخيل لإنتاج التمور الي جانب مزرعة الفاكهة والتي تمتد على مساحة 45 فدانً، مزرعة الإنتاج الحيواني وتشمل الأغنام، الماعز، والجاموس، الارانب، السمان وغيرها.

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