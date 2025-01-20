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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس، حيث زار مدارس " الحديثة الإعدادية بنات، والنبوي المهندس، وطارق بن زياد"، التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية دون معوقات، يرافقة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج .

اطمأن المحافظ على توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على أهمية توفير الدعم الكامل لجميع عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين وإداريين، لضمان سير الامتحانات بانضباط وهدوء، كما حرص على التحدث مع عدد من الطلاب للتأكد من وضوح الأسئلة ومطابقتها للمناهج الدراسية، وأن المدة المقررة للإمتحانات مناسبة للطلاب.

وعقب تفقد اللجان الامتحانية توجه المحافظ إلى مديرية التربية والتعليم لمتابع سير العمل بغرفة العمليات الرئيسية واطمأن من مديري الإدارات التعليمية عبر الفيديو كونفرنس على سير الامتحانات بانتظام دون أية معوقات، مؤكدا أن العملية التعليمية من أهم الأعمال التي تحرص عليها الدولة لإعداد أجيال قادرة على حمل لواء العمل والوطن.

وأشار "سراج" إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر كافة المدارس والإدارات التعليمية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات التنظيمية وضمان تقديم الدعم اللازم للطلاب، وعدم تسرب الامتحانات أو استخدام الطلاب للهواتف المحمولة أثناء أداء الامتحانات، مؤكدا على دور القيادات التعليمية في توفير بيئة صحية وآمنة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات التعليمية والوحدات المحلية لتذليل أي عقبات قد تواجه العملية الامتحانية.

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