محافظ الإسماعيلية يتابع جهود إدارة البيئة في مراقبة المحال التجارية بقرية السبع

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود إدارة شئون البيئة بالمحافظة في تنفيذ حملات التفتيش على محال غسيل السيارات والمطاعم والورش والمخابز بقرية السبع آبار الغربية، وذلك في إطار التوجيهات التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وأصحاب المحال التجارية.

وتفقدت إدارة شئون البيئة، عدد من المحال التي تعمل في مجالات غسيل السيارات، وغسيل الملابس والسجاد، بالإضافة إلى المطاعم والمخابز في قرية السبع آبار الغربية. الهدف من هذه الحملة كان التأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بالحفاظ على البيئة، وكذلك رفع الوعي لدى أصحاب المحال حول الأضرار الناتجة عن غسيل السيارات في الطرقات دون وجود أنظمة صرف ملائمة للمياه المستخدمة.

مروة الخولي، مدير إدارة شئون البيئة، أوضحت أنه تم تنظيم الحملة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، والوحدة المحلية لقرية السبع آبار الغربية، حيث تم التأكيد على ضرورة استخراج رخص للأنشطة التجارية وموافقة الجهات المختصة عليها. وأضافت أن الحملة تأتي استجابة لعدد من المواطنين الذين طالبوا بضرورة تعزيز الرقابة البيئية في المنطقة.

وأشارت الخولي إلى أن الحملة شملت أيضًا توعية الأهالي بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والبيئة في القرية، مؤكدة على أهمية التعاون المستمر بين المواطنين والجهاز التنفيذي لضمان بيئة صحية وآمنة.

وأوضحت أنه في حال عدم التزام أصحاب المحال بإجراءات الترخيص اللازمة، ستتخذ إدارة شئون البيئة الإجراءات القانونية المناسبة لضمان الامتثال للقوانين البيئية.

تأتي هذه الحملة في إطار حرص المحافظة على تعزيز الوعي البيئي والالتزام بالمعايير البيئية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.