رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والذى يستمر تنفيذه على مدار عدة أيام، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لقوات الدفاع الجوى بأحدث النظم التكنولوجية بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى وتنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.

تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروع والتقارير والقرارات المنفذة من القادة على كافة المستويات وإستعراض عدد من الأنشطة العملياتية للتعامل الأمثل مع الهجمات الجوية المعادية، كذلك عرض إجراءات

تنظيم التعاون بين كافة الوحدات المشاركة من مختلف التخصصات، وظهر خلال تنفيذ المشروع

مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى ومهارة فى إستخدام أحدث وسائل

نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة الطارئة.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط فى اسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة مراحل المشروع؛ مشيدًا بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وقدرتهم على تنفيذ المهام المشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

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