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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

شركات الاتصالات تطلق خدمة مكالمات الواي فاي لمعالجة مشكلات ضعف التغطية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي كحل مبتكر لتحسين جودة الاتصالات، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية مثل الطوابق السفلى للمباني أو الأدوار المرتفعة.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الخدمة الجديدة تعتمد على استخدام شبكات الإنترنت لتوفير إمكانية إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية بكفاءة عالية، مما يتيح وسيلة فعالة للتواصل في المناطق المغلقة والنائية.

وأشار الوزير إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات عمل بالتعاون مع شركات المحمول الأربع على تطوير هذه التقنية خلال عام كامل، حيث تم التغلب على عدد من التحديات الفنية لضمان نجاح الخدمة.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لدعم قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى إطلاق عدة تقنيات متطورة مؤخرًا، من بينها خدمات الجيل الخامس وشبكات المحمول الافتراضية، بالإضافة إلى بناء 3,000 برج محمول جديد مع خطط لزيادة العدد في المستقبل القريب.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير تغطية شاملة للطرق السريعة بخدمات الاتصالات بحلول منتصف العام الجاري، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين في جميع أنحاء البلاد.

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