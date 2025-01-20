شاب ينجو من الموت بعد تعرضه لصعق كهربائي بالوادي الجديد

أصيب تعرض شاب في الحادية والعشرين من عمره صعق كهربائي وسقوط من مرتفع، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، اليوم الاثنين، بقرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوصول شاب مصاب بحالة خطيرة إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين أن المصاب يُدعى أحمد محمد فاروق، 21 عامًا، ويقيم بقرية ناصر الثورة حيث تعرض الشاب لصعق كهربائي أثناء وجوده في منطقة مرتفعة، ما تسبب في فقدانه التوازن وسقوطه أرضًا، وأسفر السقوط عن إصابته بتجمع دموي في منطقة البطن، إضافة إلى إصابات أخرى متفرقة.

جرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث تلقى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

ومع سوء حالته الصحية، قرر الفريق الطبي تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لمتابعة حالته وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.