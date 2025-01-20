منصة شاهد تبدأ الترويج لـ أحدث أعمالها في رمضان 2025

كشفت منصة “شاهد” عن بوسترات قائمة المسلسلات المقرر عرضها خلال السباق الرمضاني 2025، حيث تعرض مجموعة من الأعمال المتنوعة لأبرز النجوم.

أبرز الأعمال التي تعرض على منصة “شاهد” مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” حيث يشارك في بطولة العمل كل من، شيرين، رانيا يوسف، مايان السيد، محمد محمود، هاجر السراج العمل من تأليف محمد رجاء ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

كما تعرض منصة “شاهد” أيضًا مسلسل “منتهي الصلاحية” المكون من 15 حلقة، الذي يقدمه كل من، محمد فراج، ياسمين رئيس، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، العمل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي.

بالإضافة إلى مسلسل “إش إش” ويكون العمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

ويستكمل المداح سلسلة النجاح حيث يتم عرض الجزء الخامس على منصة “شاهد” من العمل بمشاركة كل من، حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، مي كساب، طارق النهري، إيمان يوسف، محسن محيي الدين، محمد عبد الحافظ، دارين حداد»، من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

دراما رمضان 2025.. تعرف على ملامح الخريطة الأولية للمسلسلات

يشهد دراما رمضان 2025، هذا العام تنوع كبير بين دراما الـ15 حلقة، بجانب مجموعة من الأجزاء الثانية المسلسلات التي لاقت نجاحًا كبيرًا العام الماضي، وتنوعت الأعمال التي أعلن عنها بين الدرامي والكوميدي والاجتماعي، وتتضمن القائمة الأولية لمسلسلات رمضان أكثر من 20 مسلسلًا.

وفي هذا السياق، اختارت نجمات الصف الأول خوض دراما رمضان 2025 بأعمال الـ 15 حلقة مثل الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسل “عايشة الدور”، النجمة مي عمر تخوض السباق الرمضاني بمسلسل “إش إش” كما تعود الفنانة منى زكي بمسلسل “ناقص ضلع”، كما أعلنت هنا الزاهد عن مسلسل “نسخة واحدة لا تكفي” وأعمال فنية أخرى.



