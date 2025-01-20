أورنچ مصر تطلق خدمة مكالمات الواي فاي

أطلقت اورنچ مصر رسميا خدمة إجراء واستقبال المكالمات الصوتية عن طريق خدمة الـ WiFi Callingما يتيح للمستخدمين تجربة اتصال أكثر كفاءة وجودة حتى في المناطق المغلقة تماما أو التي يصعب وصول تغطية شبكة الموبايل إليها.

وتعتمد الخدمة على تقنية متطورة تتيح تحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي ثم إعادة بثها إلى شبكة المحمول، ولا تتطلب الخدمة الجديدة من اورنچ مصر سوى هاتف ذكي يدعم مكالمات الواي فاي وهي تقنية متوفرة في معظم الهواتف الجديدة، ولا يحتاج العميل إلى استخدام أي تطبيق إضافي، بل سيقوم بإجراء المكالمة وفقا للطريقة المعتادة مع اختيار الاتصال عبر الواي فاي بعد إضافة هذا الخيار من إعدادات الجهاز، ليتمتع العميل بالاتصال صوتيا أو إرسال رسائل نصية إلى أي رقم هاتف يريده تابع لأي مشغل وبنفس السعر العادي الذي توفره الباقة أو النظام التابع له على اورنچ.

ولضمان تجربة سلسة ومنتظمة للمستخدمين، توفر اورنچ خدمة مكالمات الواي فاي تدريجيًا بناءً على نظام التشغيل، حيث أصبحت متاحة لمعظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS وبعض الهواتف العاملة بنظام أندرويد. على أن تشمل جاهزية الخدمة عددًا أكبر من إصدارات أندرويد، وليس فقط نظام iOS، لتشمل لاحقا جميع الهواتف العاملة بأنظمة التشغيل الأخرى، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان.

وبفضل الخدمة الجديدة من اورنچ مصر، أصبح من السهل على العملاء إجراء واستقبال مكالمات الواي فاي بجودة ممتازة في أي وقت ووفق ضوابط أمنية فائقة، حتى في الأماكن التي تعيق عمل الشبكة التقليدية مثل الغرف المغلفة كثيفة الحوائط كالجراجات والبدرومات، أو الأماكن التي تشهد ازدحاما وضغطا على الشبكة العادية في المناسبات المختلفة، أو المناطق التي يضطرب استقرار الشبكات فيها بسبب ظروف الطقس الصعبة.

وقد صرّح الدكتور أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في اورنچ مصر، قائلاً: نسعى باستمرار لتبني أحدث الابتكارات العالمية في قطاع الاتصالات، وإطلاق هذه الخدمة الجديدة يعكس التزامنا الراسخ بتقديم كل ما هو أفضل لعملائنا من خدمات عالية الجودة و حلول تقنية متطورة تضمن لهم البقاء دائمًا على اتصال على مدار الساعة.

وأوضح أميري أن مكالمات الواي فاي تمثل نقلة نوعية، حيث تتيح للعملاء إجراء واستقبال المكالمات والرسائل النصية بجودة فائقة دون أي تكاليف إضافية أو الحاجة للاشتراك في خطط منفصلة. وأضاف: هدفنا هو تقديم حلول مريحة وسهلة تجعل الحياة اليومية أكثر بساطة ومرونة.

كما أشاد أميري بالإنجازات التي حققتها اورنچ خلال عام 2024، بدءًا من تطوير الخدمات التقنية وتعزيز الشراكات وصولًا إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية عززت مكانتها الرائدة. وأكد أن خدمة مكالمات الواي فاي تأتي تتويجًا لهذه الجهود، حيث توفر للمستخدمين تجربة تضاهي أفضل ما تقدمه الأسواق العالمية في مجال الاتصالات.

واختتم قائلاً: اورنچ مصر ستواصل البناء على نجاحاتها، ملتزمة بتقديم المزيد من الخدمات المبتكرة التي تلبي تطلعات عملائها وتعزز مكانتها كأحد أبرز رواد قطاع الاتصالات في المنطقة.