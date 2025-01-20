47035 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47،035 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 111،091 جريحًا، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأضافت الوكالة أن 122 شهيدًا، من بينهم 62 شهيدًا تم انتشال جثامينهم، و341 إصابة قد وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء العدوان الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة شمال قطاع غزة دمارًا هائلًا نتيجة العدوان، حيث أصبح الوضع كما لو كان قد تعرض لزلزال مدمر.

النازحون الذين هجرهم العدوان من المنطقة عادوا إلى منازلهم بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أنهم صدموا من حجم الدمار الذي لحق بالأبنية والمنازل.

