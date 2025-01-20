بروتوكول بين "الشباب" و"البورصة" لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية

في خطوة تهدف إلى دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، وقّعت البورصة المصرية مع وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون اليوم الاثنين، الموافق 20 يناير 2025.

جرى التوقيع في المقر الرئيسي للبورصة بوسط البلد، القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والسيد أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الوزارة والبورصة، بالإضافة إلى الإعلاميين ورؤساء مجالس الاتحادات النوعية.

وقد قام بتوقيع البروتوكول السيد اللواء إيهاب بشير - الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، والسيدة هبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية.

في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي وتغيير الفكر لدى النشء والشباب، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية، وتعزيز دورهم في بناء مجتمع حيوي وفاعل، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف الدكتور أشرف صبحي عن تطلعات الوزارة نحو دور أكبر بالتعاون مع البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، حيث يجري العمل على مشروع وطني ضخم يسهم في دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية وتعزيز الوعي الاستثماري لديهم.

كما وجه الوزير الشكر لاتحاد الفعاليات الرياضية على دوره المحوري في البروتوكول المشترك مع البورصة، مشيدًا بكونه أحد الاتحادات المستحدثة التي تضم نخبة من الكوادر المتميزة، والتي تتبنى فكرًا اقتصاديًا متطورًا في تنظيم الفعاليات الرياضية، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تدعم الشباب بكافة الوسائل الممكنة، إيمانًا بأهمية تمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب الاقتصادية للرياضة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

كما أشاد الوزير بالمستوى المتميز الذي قدمه منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم، معربًا عن فخره بالأداء المشرف للمنتخبات المصرية، مشددًا على أن هذا التميز ليس وليد اللحظة، بل هو ثمرة تخطيط علمي مدروس وعمل دؤوب لتطوير الرياضة المصرية على مختلف الأصعدة منذ عام 2018.

وصرح أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية: يأتي توقيع هذا البروتوكول انعكاسا لإيماننا العميق بأهمية تعزيز التعاون بين البورصة المصرية وسائر مؤسسات الدولة وبالأخص مع تلك التي تعمل على خدمة المجتمع عن طريق رفع مستويات وعي وكفاءة أعضائها والمتعاملين معها، والعمل على إدماج كافة فئات المجتمع المصري للمشاركة في توزيع عوائد التنمية الاقتصادية.

وأضاف الشيخ: سوف نعمل سويا على التعاون بين الطرفين لتقديم دورات تثقيفية لكافة العاملين بالمجال الرياضي للمؤسسات الرياضية وكذا إطلاق مبادرة وطنية تحت عنوان "البورصة للجميع"، موجهة لأعضاء الأندية الرياضة ومراكز الشباب للتعريف بالبورصة وزيادة الوعي المالي وتعزيز الاستثمار الرياضي، كما سنعمل على نشر ثقافة الإدخار والاستثمار في البورصة المصرية مع التدريب العملي والنظري على التداول.

إن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، خطوة تهدف إلى دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.

وأضاف الشامي أن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، يتضمن تنظيم فعاليات الإعلام الرياضي، وفعاليات الثقافة المالية ونشر والوعي المالي، بالتعاون بين البورصة المصرية والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية.

يذكر أن الفعاليات تضمنت إطلاق دورات تثقيفية توعوية للإعلاميين الرياضيين حول الاستثمار الرياضي، ودور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الشراكات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الرياضي المصري.