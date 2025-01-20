استبعاد رئيس لجنة بشبين الكوم للسماح بتواجد التليفون المحمول

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، تقريراً عن انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 /2025 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من انضباط العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

حيث أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم وصول أوراق أسئلة الامتحانات في المواعيد المحددة بجميع اللجان الإمتحانية ولا يوجد أية تأخير، حيث يؤدوا الطلاب امتحان اللغة العربية والخط العربي بإجمالي حضور 85802 طالب وطالبة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم رصد تداول ورقة لامتحان اللغة العربية في تمام الساعة 7.30 صباحاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبمراجعة الورقة المتداولة على لجنة وضع الإمتحان تبين أنها مزورة وغير صحيحة وليس لها صلة بالامتحان، كما تم رصد تداول الورقة الثانية فقط من امتحان مادة اللغة العربية في تمام الساعة 9,40 صباحاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخص لجنة رقم 11 بمدرسة مصر الحرة المتميزة المتكاملة للغات بإدارة شبين الكوم التعليمية ، وعلى الفور تم استبعاد رئيس اللجنة لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات والسماح بتواجد التليفون المحمول مع العاملين باللجنة وإحالة الموضوع للشئون القانونية ، وكذا تم تحديد الطالبة التي قامت بالتصوير وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه تم استبعاد ملاحظ بمدرسة صلاح خطاب الاعدادية بادارة شبين الكوم لحيازته تليفون محمول داخل مقر اللجنة، فيما تم ضبط طالبين بمدرسة الشهيد أحمد عواد ندا الإعدادية باسطنها بإدارة الباجور التعليمية وبحوزتهم تليفون محمول، وكذا ضبط طالب آخر بمدرسة الشهيد عمرو أبو النصر الإعدادية بنين بإدارة قويسنا التعليمية بحوزته تليفون محمول ومصور عليه الامتحان وتم التحفظ على المحمول وتم إحالة الموضوع للشئون القانونية، فيما تم نقل طالب بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسي بالسادات أصيب بحالة إعياء وقيء مستمر وتم نقله الى مستشفى السادات العام بسيارة الإسعاف واتخاذ الإجراءات اللازمة.