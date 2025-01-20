الأربعاء.. انطلاق منتدى رجال الأعمال المصري الصومالي

تنطلق بعد غد بالقاهرة، فعاليات النسخة الأولى من منتدى رجال الأعمال المصري الصومالي بحضور عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين الصوماليين والمصرين حيث يعقد في الفترة من22-23 يناير الجاري.

وأكد السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في تصريح له أهمية المنتدى والذي يعد خطوة هامة على الطريق الصحيح لتعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والصومال على كافة المستويات وخاصة المجال الاقتصادي، مؤكدا أهمية مصر كشريك تجاري وداعم للاقتصاد الصومالي.

وقال ان الصومال تمتلك العديد من المقومات وتعد بيئة خصبة لجذب الاستثمارات، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين المصريين الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده ، مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقات المصرية الصومالية التي تشهد ازدهارا كبيرا خلال الفترة الحالية بسبب وجود إرادة سياسية قوية لدى البلدين لدعم وتعزيز التعاون المشترك.

وأعرب سفير الصومال عن تطلعه لنجاح منتدى الأعمال المصري الصومالي بما يساهم في الدفع قدما نحو العلاقات الاقتصادية المصرية الصومالية نحو افاق ارحب واوسع بما يحقق تطلعات الشعبين الصومالي والمصري .