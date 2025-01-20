الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للنظر في مبادرات طوكيو بشأن استئناف الحوار بين البلدين

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، استعداد موسكو للنظر في مبادرات طوكيو بشأن استئناف الحوار بين البلدين.



وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "ينطلق الجانب الروسي من حقيقة أن هناك سياسيين عقلاء وشخصيات عامة في اليابان اليوم يدركون ضرر مسار السلطات الرسمية المعادي لروسيا وعواقبه السلبية على الشعب الياباني"، حسبما أوردت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضاف البيان، الذي يأتي بمناسبة الذكرى السنوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا واليابان، أن " وروسيا مستعدة للنظر في مبادرات الجانب الياباني لاستئناف الحوار عندما تدعمها خطوات حقيقية من جانب طوكيو نحو التخلي عن سياستها غير الودية".