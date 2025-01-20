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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للنظر في مبادرات طوكيو بشأن استئناف الحوار بين البلدين

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، استعداد موسكو للنظر في مبادرات طوكيو بشأن استئناف الحوار بين البلدين.


وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "ينطلق الجانب الروسي من حقيقة أن هناك سياسيين عقلاء وشخصيات عامة في اليابان اليوم يدركون ضرر مسار السلطات الرسمية المعادي لروسيا وعواقبه السلبية على الشعب الياباني"، حسبما أوردت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.
وأضاف البيان، الذي يأتي بمناسبة الذكرى السنوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا واليابان، أن " وروسيا مستعدة للنظر في مبادرات الجانب الياباني لاستئناف الحوار عندما تدعمها خطوات حقيقية من جانب طوكيو نحو التخلي عن سياستها غير الودية".

وزارة الخارجية الروسية موسكو مبادرات طوكيو