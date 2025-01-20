التايكوندو يطالب اللجنة البارالمبية بتعويض عن الأضرار المتعمدة بانتهاك حقوق الرعاية

اتخذ مجلس ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفي قرارا بمطالبة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى بكافة التعويضات التي نتجت عن انتهاك اللجنة البارالمبية لحقوق رعاية الاتحاد المصرى للتايكوندو و الممنوحة لاكبر المؤسسات في مصر

وجاء ذلك بعدما قامت اللجنة البارالمبية بتصويراعلان قبل بارالمبياد باريس 2024 الماضية يظهر فيه لاعبي منتخب الباراتايكوندو ضمن الاعلان الخاص بأحد البنوك دون علم الاتحاد واللاعبين وهو ما تسبب بضرر بالغ على الاتحاد من قبل الراعي الرسمي للاتحاد حيث يمثل هذا الاعلان انتهاك وتعدي على حقوق الرعاية الخاصة بالاتحاد و التي أدت الى توقيع عقوبات مشددة من الراعى الرسمي على الاتحاد المصرى للتايكوندو

وتعتبر هذه هي السابقة الأولى من نوعها بتعدى اللجنة البارالمبية على الحقوق التسويقية للاتحاد خروجا عن دورها في الحفاظ على هذه الحقوق

وكان الاتحاد قد خاطب من قبل اللجنة البارالمبية بتاريخ 4 اغسطس 2024 بضرورة حذف المشهد الذى يظهر فيه لاعبي الباراتايكوندو من اجل الحفاظ على حقوق الرعاية الخاصة بالاتحاد الا ان مسئولوا اللجنة البارالمبية لم يستجيبوا لهذه المطالب السابقة و التي سوف تؤدى الى خسارة تتعدى الخمسة ملايين جنيه لاتحاد التايكوندو