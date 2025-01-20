أمين القومي لحقوق الإنسان: سبل تحسين ممارسة الصحة الإنجابية في مصر يتطلب تبنى استراتيجيات شاملة

أكد السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن سبل تحسين ممارسة الصحة الإنجابية في مصر يتطلب تبنى استراتيجيات شاملة تضمن مجموعه من التدابير على المستويات المجتمعية والثقافية والتعليمية، مشيراَ إلى أن أبرز هذه السبل هي: زيادة الوعى والتثقيف، دعم البنية التحتية للمراكز الصحية تقديم خدمات الصحة الأنجابية ، توفير خدمات تنظيم الأسرة ، مكافحة الزواج المبكر وختان الأناث من خلال القوانين والتشريعات الرادعة ، تعزيز المساواه بين الجنسين ، دعم البحث العلمى ، التعاون بين الجهات المعنية من منظمات مجتمع مدنى ومنظمات دولية.

واضاف " فايد"، خلال كلمته باحتفالية حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، أن عقد المجلس القومي لحقوق الانسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، موضحاََ أن هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، حيث ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية. وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية.

والجدير بالذكر، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أطلق صباح اليوم احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.