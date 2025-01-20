«مقابل 70 ألف جنيه».. انقضاء دعوى دهس مطرب شعبي لطفل إمبابة بالتصالح

قضت محكمة جنح إمبابة بانقضاء الدعوى بالتصالح حول اتهام مطرب شعبي «ع.ا» بدهس طفل بإمبابة، بعدمـا قدم والد الصغير ضحية دهس المطرب، ما يثبت إتمام التصالح مع المطرب في القضية، كما أقروا بالتنازل عن الدعوى المدنية أمام هيئة المحكمة.

تعويض مادي

وفي الجلسة الماضية، كشف دفاع المطرب الشعبي المتورط في حادث دهس الطفل عن توصلهم إلى اتفاق للتصالح، بعد دفع مبلغ تعويض قدره 70 ألف جنيه.

وتبين أن مبلغ التعويض تم تقديمه على خلفية الإصابات التي لحقت بالمجني عليه، والتي تضمنت كسورًا وكدمات في أنحاء جسده جراء الحادث.

التصالح أنهى الخلاف

وذكر دفاع المطرب الشعبي، أن التصالح يعكس حرص موكله على إنهاء الخلاف بشكل ودي، مع الإعراب عن أسفه للحادث الذي تسبب في إصابة الطفل بكسور وكدمات.

وكانت أحالت النيابة العامة بالجيزة، المطرب الشعبي المتهم في واقعة دهس طفل بمنطقة إمبابة إلى المحكمة المختصة.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث مرورى، وقيام قائد سيارة بدهس طفل بمنطقة إمبابة، وتم ضبط قائد السيارة وتبين بأنه مطرب شعبى، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.