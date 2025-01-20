وكيل صحة الأقصر يعلن تجهيز وتشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى القرنة المركزي

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، إعادة تجهيز وتشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى القرنة المركزي غرب الأقصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واستكمالًا لخطه التطوير ورفع الكفاءة الخاصة بالمنشآت الصحيه بمحافظة الأقص،ر تحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقليم.

مستشفى القرنة

وفي هذا السياق، تفقد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جاهزية القسم لاستقبال المرضي وتقديم كافة الخدمات الطبية بمرافقة الدكتور علي طبل وكيل المديرية، والدكتور حسن محمد نائب مدير المستشفى، حيث تفقد وكيل وزارة الصحة ومرافقوه، الأقسام المختلفة بالمستشفى والمعمل الخاص به، لتحديد النواقص والتوجيه بسرعة توفيرها، كما تم التأكد من انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة مؤشرات الأداء والتركيز على تحسين مستوى الأداء والإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة.

٦ أسره مجهزة لخدمة المرضى بمستشفى القرنة المركزي

وخلال الجولة، أوضح وكيل صحة الأقصر، أنه تم الانتهاء من تجهيز قسم العناية المركزة بمستشفى القرنة، ليشمل ٦ أسره مجهزة مما يسهم في خدمة المرضى، وتجنب أي أوقات انتظار وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، ولتوفير أفضل خدمة بإمكانيات ذات جودة للمرضي.

وفي نهاية الجولة، أثنى وكيل وزارة صحة الأقصر العاملين بالمستشفى لجهودهم المبذولة للارتقاء بالمستشفى، وتقديم خدمة طبية ذات جودة لائقة للمواطنين.

جولة قسم العناية (1)

جولة قسم العناية (2)

جولة قسم العناية (3)

جولة قسم العناية (4)

جولة قسم العناية (5)