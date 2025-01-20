رئيس جامعة قناة السويس يشارك في زيارة معبر رفح لدعم الأشقاء بغزة

شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين ، في وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتفقد معبر رفح الحدودي والاطمئنان على جاهزيته لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة.

تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بجهود مصرية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

شهدت الزيارة مشاركة نخبة من رؤساء الجامعات ومديري المستشفيات الجامعية، حيث كان في استقبالهم اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء. وأشاد المحافظ بالتنسيق المثمر بين مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز التنمية في شمال سيناء.

وخلال الزيارة، أعلن الدكتور أيمن عاشور عن عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لمناقشة الخطة التنفيذية لتقديم الرعاية الطبية لجرحى غزة. كما أجرى لقاء مع الكوادر الطبية والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية لوضع الخطة حيز التنفيذ الفوري.

رافق الدكتور ناصر مندور في الزيارة الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس. وأكد مندور جاهزية الجامعة ومستشفياتها لتقديم جميع أوجه الدعم الطبي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

وفي كلمته، أوضح رئيس الجامعة أن مستشفيات جامعة قناة السويس تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الحالات الطارئة من جرحى قطاع غزة، مشيرًا إلى تخصيص فرق طبية متخصصة وغرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات الطبية لضمان توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور أحمد أنور أن المستشفيات الجامعية بالجامعة تضم طواقم طبية متمرسة في مختلف التخصصات، وتعمل على مدار الساعة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة. كما تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للاستجابة السريعة لأي حالات طارئة.

تعكس هذه الزيارة التزام مصر الدائم بدعم الأشقاء الفلسطينيين، ومساندتهم في أوقات الأزمات. كما تؤكد على الدور الفاعل للجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتعزيز التضامن الإنساني.