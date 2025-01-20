بعد 10 سنوات من الغياب.. لماذا عدلت كاميرون دياز عن اعتزالها؟

صرحت النجمة كاميرون دياز، المعروفة بدورها في فيلم Charlie’s Angels، أن الفترة التي ابتعدت فيها عن التمثيل كانت “أفضل 10 سنوات” في حياتها، وتحدثت عن ذلك خلال ظهورها الأخير في برنامج The Graham Norton Show، حيث أوضحت الأسباب التي دفعتها لترك التمثيل عام 2014 وقرارها الجديد بالعودة.

وقالت دياز: “أحببت تلك الفترة، كانت الأفضل في حياتي. كنت أعيش حياتي بحرية كأم وزوجة، دون أي ضغوط، وأن هذا القرار كان منطقيًا في ذلك الوقت، خاصةً لأجل عائلتها"، وأشارت إلى أن العروض استمرت لبعض الوقت لكنها توقفت تدريجيًا، وتعود دياز حاليًا بفيلم جديد من إنتاج نتفليكس بعنوان Back in Action، حيث تشارك البطولة مع جيمي فوكس. يدور الفيلم حول جاسوسين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية يتم استدعاؤهما مجددًا بعد تسريب هوياتهم عبر الإنترنت، وتم إطلاق الفيلم في 17 يناير.

أكدت دياز أنها تشعر بامتنان كبير لمسيرتها الفنية وفرصة العودة إلى التمثيل. وقالت: “إذا لم أعد وأستغل هذا الشغف الذي أملكه لصناعة الأفلام والترفيه، فسأكون غبية"، وأشارت إلى أن فيلم Back in Action قد يكون بداية لعودتها الكاملة أو خطوة صغيرة نحو ذلك: “ربما تكون هذه البداية، وربما سأخطو بخطوات صغيرة أو كبيرة، سنرى، كما انها ستعود لأداء صوت “فيونا” في الجزء الخامس من فيلم *Shrek