بالفيديو| متحدث بلدية غزة: الاحتلال دمر 85% من آلياتنا.. و"الطرق" تعرضت للدمار

قال حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 133 آلية تابعة لنا أي ما يعادل 85% من إجمالي آلياتنا، مشيرًا إلى أن شبكة الطرق تعرضت لدمار هائل.

وأضاف "مهنا" في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "نعمل على انتشال جثامين الشهداء وإزالة الركام وفتح الشوارع لتسهيل حركة النازحين وتيسير عودتهم إلى بيوتهم".

وأوضح، متحدث بلدية غزة، أن المواطنين حريصون كل الحرص على زيارة منازلهم رغم تدميرها على أيدي الاحتلال الصهيوني، وبالتالي عاد عدد كبير من المواطنين إلى أماكن منازلهم ونصبوا الخيام.