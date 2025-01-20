تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 852.3 مليون جنيه فقط، مدعوما بمشتريات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 2,220 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 29,619.39 نقطة، كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 3,144.07 نقطة.

كما انخفض مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 13,030.71 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.3% ليغلق عند 36,837.74 نقطة، كما تراجعت مؤشر "EGXSP" بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 6,611.86 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 8,371.42 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.23%، ليغلق عند مستوى 11,475.58 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 35.8 مليون جنيه، 8,2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 44.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.8 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 2 مليار سهم، من 120.8 ألف صفقة منفذة.