البابا فرنسيس يشكر وسطاء الهدنة في غزة.. ويندد بمتربحي مصانع السلاح

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن ارتياحه الكبير للهدنة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس التي دخلت حيز التنفيذ أمس الأحد، معبرا عن فرحته وآملا أن تستمر الهدنة وأن يتم التوصل إلى حل الدولتين الذي طال انتظاره.

وعبّر نيافته - خلال مقابله تلفزيونيه عبر القناة الـ"تاسعة" التلفزيونية الإيطالية- عن امتنانه للوسطاء، مشيرا إلى أن حل الدولتين طال انتظاره رغم أنه الحل الوحيد.

كما أشار إلى استعداد بعض الأطراف للتوصل إلى هذا الحل، فيما تعارضه أطراف أخرى. وقال البابا إنه لا بد أن يتفوق السلام على الحرب، لكن الأمر يحتاج إلى الشجاعة، وقد يتم التنازل عن بعض الأمور، لكن في نهاية المطاف يكون الربح أكبر من الخسارة.

وأكد أن الحرب دائمًا هزيمة، مشددا على أهمية المفاوضات، منددًا في الوقت نفسه بالأرباح الطائلة التي تجنيها الشركات المصنعة للسلاح، الذي يولد الدمار.