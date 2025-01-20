اللواء سمير فرج يزور دمياط

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه بعد ظهر اليوم، اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج المحلل الاستراتيجي بمجالات الأمن القومى ومدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، وذلك فى إطار زيارته للمحافظة لتقديم ندوة حول " تحديات الأمن القومى المصرى " التى ينظمها حزب مستقبل وطن بدمياط ، حيث رافقه الدكتور محمد السيد المدير التنفيذي للمجلس الوطنى للتدريب والتعليم ومدير المنحة الوطنية بالأكاديمية العسكرية للعاملين بالجهاز الادارى.

فيما وقد جاء اللقاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمحاسب على كيوان أمين عام حزب مستقبل وطن بدمياط والدكتور محمد العرابى أمين تنظيم الحزب و ياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط.

وقد رحب " محافظ دمياط " بزيارة اللواء سمير فرج لدمياط اليوم، مؤكدًا أن اللواء فرج أحد أهم الرموز المصرية والعسكرية المخلصة لديه خبرات كبيرة وتاريخ طويل من النجاحات وتقلد العديد من المناصب أبرزها محافظ الأقصر ومدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، كما أنه خبير عسكرى مخضرم.

فيما وقد ناقش محافظ دمياط مع اللواء سمير فرج عدد من الموضوعات التى تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية وتأهيل وتدريب الشباب تعزيز الوعى الوطنى وقيم الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم، كما بحثا أيضًا آليات وضع خطة لتوعية وتثقيف الشريحة البسيطة من السيدات خاصةً من الفئات الأولى بالرعاية وإشراك الرائدات الريفيات بهذا المخطط لدورهم القوى والحيوى فى الوصول إلى تلك الشريحة والتحدث معهم وتوعيتهم، وذلك من خلال تفعيل إستراتيجية بالشراكة مع حزب مستقبل وطن والجهات المعنية.

وفى ختام اللقاء،، أعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن تقديره لزيارة اللواء سمير فرج، وأهميتها فى الاستفادة من خبرات