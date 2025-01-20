"عبدالحي": نقابة الأطباء متعهدة بكل سياسيات "القومى لحقوق الإنسان"

أكد الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، على أن النقابة متعهدة تماما بكافة السياسيات التي يقرها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعلى اتم الأستعداد للتعاون مع المجلس وجميع الوزرات والمؤسسات.

وأضافت نقيب الأطباء، خلال كلمته باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن أطباء مصر وبالأخص في المناطق الريفية هم من يستطيعوا ان يغيروا الفكر والنظرة لجميع المعتقدات والعادات الغير مناسبة من اول زواج الأطفال الى صحة المرأة في المجتمع.

والجدير بالذكر، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.