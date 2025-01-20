جهود متواصلة من جهاز التطوير والتجميل لصيانة المسطحات الخضراء ورفع كفاءتها

واصل جهاز التطوير والتجميل أعمال صيانة ورفع كفاءة الميادين ومسطحات مدينة الإسماعيلية بالتنسيق مع حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

واشتملت الأعمال على تنظيف وإزالة الحشائش والبوص وقص وتهذيب الأشجار، وزراعة النباتات وعمل أسوار من نباتات البازروميا داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وأشارت المهندسة تغريد أبوالسعود مدير إدارة الحدائق والمتنزهات وجهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، أنه تم زراعة الورود، والأشجار المثمرة من أشجار الليمون والزيتون والبرتقال، والنعناع والروزماري، وذلك بدار الرحمة بنات بمنطقة القماش، وبمشاركة بنات الدار.

كما تضمنت الأعمال إزالة البوص والحشائش من منطقة القماش، بالتنسيق مع حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.