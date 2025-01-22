اليوم.. الأهلي يواجه فاركو من أجل صدارة الدوري ومصالحة الجماهير

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في دوري أبطال أفريقيا عندما يواجه نظيره فاركو باستاد برج العرب في الرابعة مساءً اليوم الأربعاء، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بحثا عن فوز جديد والحفاظ على صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز في ظل الصراع القوي مع الغريم التقليدي الزمالك وبيراميدز.

يدخل الأهلي اللقاء وسط ظروف صعبة وأوضاع إدارية وفنية متوترة سواء على صعيد اللاعبين أو الجهاز الفني أو إدارة النادي التي تتعرض لهجوم من الجماهير بسبب ملف الصفقات.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا ليفقد صدارة المجموعة.

يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بالدوري لتعزيز الصدارة في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يعاني فاركو حيث يحتل المركز التاسع في جدول المسابقة برصيد 10 نقاط.

ويعاني الأهلي من غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤخرا على رأسهم الثلاثي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر وعلى معلول.

وعلى الصعيد الفني يعاني الفريق من أزمة دفاعية كبيرة في ظل الأخطاء المستمرة من جانب الثلاثي رامي ربيعه وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح والتي كانت سببا في اهتزاز شباك الفريق في المباريات الأخيرة وخذ كولر خط دفاع الفريق من ارتكاب الاخطاء الساذجة التي وقع فيها الأهلي خلال مباراة أورلاندو بايرتس والتي كلفت الفريق الخسارة على أرضه في دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الصعيد الهجومي يعول الأهلي على الثلاثي وسام أبو علي وإمام عاشور وحسين الشحات في ظل ابتعاد محمود كهربا وغياب طاهر محمد طاهر ورضا سليم للإصابة ورحيل بيرسي تاو في الميركاتو الشتوي.

وطالب كولر من خط الهجوم ضرورة استغلال الفرص أمام مرمى المنافسين وتسجيل أهداف خاصة في ظل التكتل القوي من الفرق التي تلعب أمام الأهلي بحثا عن الخروج بنتيجة إيجابية، وهو ما نقله المدير الفني للاعبين بعدما ظهرت أزمة إهدار الفرص في المباريات الأخيرة محليا وقاريا يسبب التسرع وغياب التركيز من لاعبي الخط الأمامي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة فاركو بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كريم الدبيس، ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي.

في التقابل يخطط فريق فاركو بقيادة المدير الفني أحمد خطاب لتحقيق مفاجأة بالفوز أو التعادل مع الأهلي لتحسين مركزه في الدوري.

ويتسلخ فريق فاركو بتألق عدد من نجومه على رأسهم محمود جهاد وعمرو ناصر والمغربي زهير المترجي وجيفرسون إنكادا وعزمي غومة.