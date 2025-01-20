رحيل ميمي الشربيني.. وداعًا أسطورة التعليق الرياضي المصري

خيم الحزن على الوسط الرياضي اليوم بخبر وفاة المعلق الرياضي الكبير ميمي الشربيني، أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة خالدة في تاريخ كرة القدم، سواء كلاعب أو كمعلق رياضي مميز عن عمر ناهز 85 عامًا، رحل الشربيني تاركا إرثا رياضيا لن ينسى.

رحلة أسطورة

بدأ ميمي الشربيني مسيرته كلاعب كرة قدم في النادي الأهلي خلال الخمسينيات والستينيات، حيث كان يلعب في مركز الجناح الأيسر، واشتهر بسرعته ومهاراته الفائقة.

رغم إصابته التي أجبرته على اعتزال الملاعب مبكرًا، لم تنتهِ علاقته بكرة القدم، بل استمر في خدمتها من خلال الميكروفون، ليصبح أحد أشهر المعلقين الرياضيين في مصر والعالم العربي.

نجم التعليق الرياضي

على مدى عقود طويلة، كان صوت ميمي الشربيني مرادفًا للإثارة والمتعة في مباريات كرة القدم. بأسلوبه البسيط والقريب من القلب، نجح في أن يكون جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة عشاق اللعبة، معتمدًا على تعليق مفعم بالحماسة والعبارات الطريفة التي جعلت منه أيقونة رياضية.

أبرز المحطات

-عمل لفترة طويلة في التلفزيون المصري، حيث كان يعلق على مباريات الدوري المصري والمنتخب الوطني.

-شارك في تغطية بطولات كبرى، مثل كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، وكان صاحب حضور مميز في مباريات الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

-كان يتميز باستخدام عبارات بسيطة ومؤثرة، مما جعله قريبًا من جماهير الكرة بمختلف أعمارهم.

اقتباسات شهيرة

-الحلو في الكورة إنها دايما بتجمعنا

-عنقود مهارات

-مربع العمليات

-المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة

-بابا نويل الكرة المصرية

-الموال من أوله حلو

تكريم دائم في قلوب الجماهير

على الرغم من اعتزاله العمل الإعلامي منذ سنوات، ظل اسم ميمي الشربيني حاضرًا بقوة في ذاكرة الجماهير، بفضل صوته الذي كان جزءًا من لحظات السعادة والحماس التي عاشها عشاق الكرة.

وداعا صوت الكرة الجميل

رحيل ميمي الشربيني ليس مجرد فقدان لمعلق رياضي، بل هو فقدان لصوت كان يمثل جزءًا من ذاكرة كرة القدم المصرية والعربية ستظل تعليقاته وأسلوبه المميز محفورًا في ذاكرة الملايين، وسيبقى إرثه مصدر إلهام للأجيال القادمة.