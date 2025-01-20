برلماني: تعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها ضرورة للنهوض بالقطاع

قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم صناعة الطيران والنهوض بها بما يحقق توجهات الدولة المصرية لتعزيز مكانة قطاع الطيران المدني كمحور إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوى المصرى، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.

وأضاف الجندي أنه ترتكز أهمية وجود استراتيجية لهذا القطاع الحيوي لتطويره والتوسع في إنشاء المطارات وتطويرها ورفع كفاءتها وفقا لأحدث المعايير العالمية، فضلا عن رفع كفاءة شركات الطيران وتنمية وتأهيل العنصر البشري فيها وتعظيم مواردها، مما يساهم في تعزيز الاستفادة من المجال الجوي المصري والتوسع في الخطوط الجوية بما يؤدي إلى دعم السياحة المصرية وزيادة أعداد السياحة الوافدة بجذب السائحين من أسواق دولية مختلفة.

وتابع: هناك أهمية كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في مجال الطيران والنهوض بالقطاع وتحسين جودة الخدمات به، مما يساهم في رفع معدل مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، مؤكداً على أهمية تطوير البنية التحتية والصيانة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة من خلال دعم مشاركة القطاع الخاص ودفع مزيد من الاستثمارات الوافدة بما يُعظم من العوائد الاقتصادية لهذا المرفق الحيوي الهام.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية التوسع في برامج تحفيز الطيران العارض "الشارتر"، خاصة في المطارات السياحية المصرية، لأنه يساهم في تعزيز وجذب السياحة الوافدة، ويجب الاستعانة بالشركات المتخصصة لوضع برامج محفزة وجاذبة، لافتًا إلى أن قطاع الطيران المدني يتمتع بإمكانيات استثمارية جاذبة وواعدة، يتطلب بذل المزيد من الجهود لتطوير وتعزيز النقل الجوي.