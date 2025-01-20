نائبة وزير الصحة: الحقوق الإنجابية للمرأة تبدأ من مرحلة "الحمل في بنت"

أكدت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، أن الحقوق الإنجابية للمرأة تبدأ من مرحلة الحمل فى بنت، فمازال هناك أهالى فور علمهم بحمل الزوجة فى طفلة يقولون لها "شدى حيلك عشان تجيبي الولد"، ولم يقتصر الأمر على ذلك ولكن إذا كان طفلها الأول طفلة ترفض رضاعتها رضاعة طبيعية لحين تأتى بالولد وترضعه رضاعة طبيعية ليحصل على أكثر فائدة من لبن الأم، مشيرة إلى أن أهمية تمكين المرأة لأن المرأة العاملة والتى لديها دخل مادى يجعلها حرة في اتخاذ القرارات سواء فى تعليمها أو زواجها وإنجاب الأطفال.

وأضافت "الألفى"، خلال كلمتها باحتفالية حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، أن هناك مشروع قانون تم تقديمه لمجلس النواب لتجريم زواج الأطفال والطفل فى القانون ما هو دون الـ 18 سنة، ويعاقب أهلها ومن تزوجها إذا تم الزواج دون السن القانونى، بالإضافة إلى التطرق لقضية التسريب من التعليم لأنه بداية كل المشاكل التي تواجهها المرأة فى المجتمع.

والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.