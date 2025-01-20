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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تفاصيل تطبيق السنة التأسيسية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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عقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمناقشة  تفاصيل تطبيق السنة التأسيسية للجامعة الأهلية واستعراض الافكار والرؤى حول تطبيقها وذلك فى ضوء ما تم ارساله للجامعة من مجلس الجامعات الاهلية بناء على كتاب المجلس الاعلى للجامعات وجاء ذلك  بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وحيد الدين طاهر عميد كلية الآداب، الدكتور جمال عبد الله عميد كليه العلوم، الدكتور محمد اسماعيل النائب الاكاديمي لجامعة جنوب الوادي الاهلية، الدكتور احمد حلمي ابوالمجد منسق اللجنة الاشرافية العليا للسنة التأسيسية، طروب طلبة أمين الجامعة ، عبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، ولفيف من القيادات الادارية بالجامعة . 
واشار "عكاوى" الى أن نظام السنة التأسيسية متاح في العديد من الجامعات على المستوى الإقليمي و الدولي موضحا بان هذه السنة تسمح للجامعات الاهلية والخاصة بقبول طلاب الثانوية العامة الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون بها بشرط اجتيازهم لسنة تأسيسية فى الجامعة تضيف للطالب مهارات وخبرات و تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية كما انها تهدف الى تأهيل الطالب للدراسة الجامعية وتعزيز المهارات اللغوية وتطوير المهارات الشخصية وذلك وفقا للتأهيل العلمى للطالب وبحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض ٥% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الاهلية 
وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الجوانب والامور المتعلقة بكيفية التحاق الطلاب  بهذه السنة والقواعد المنظمة لها وذلك فى اطار من التنسيق التام مع وزارة التعليم العالي في هذا الشأن.

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