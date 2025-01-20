الصحة الفلسطينية: انتشال 62 شهيدا من مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47035 شهيدا و111091 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أنه تم ارتقاء 122 شهيدا و341 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة.

وتابعت، الصحة الفلسطينية، أنه تم انتشال 62 شهيدا من مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال 24 ساعة.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، صباح أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.