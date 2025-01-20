بالصور.. محافظ الأقصر يتابع امتحان الهندسة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكان برفقته اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وتفقد المحافظ، لجان مدرستى الأقصر الإعدادية بنات، والأقصر الإعدادية الجديدة بنات، وحضر الجولة أمل النجار مدير إدارة الأقصر التعليمية، ومنال فهمي مديرة مدرسة الاقصر الثانوية بنات.

واطمأن محافظ الأقصر، من الطالبات، على أن امتحان مادة الهندسة فى مستوى الطالب المتوسط، وأن أسئلة الامتحان خلت من أي شكاوى، كما أكد محافظ الأقصر على ضرورة توافر المناخ المناسب للطلاب والملاحظين لحسن سير الإمتحانات على أكمل وجه، وأعرب في نهاية جولته عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات.

ومن جانبه، قال الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن طلاب الصف الثالث الإعدادي يؤدون اليوم امتحانات مادتى الهندسة والدراسات الإجتماعية، مضيفا أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى جميع إدارات الأقصر السبع بلغ ١١١ لجنة للإعدادي العام وتستقبل ١٨٠١٦ طالب وطالبة.

محافظ الأقصر يخفض الحد الأدنى لتنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية

وفي وقت سابق، كان المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، قد وافق على تخفيض الحد الأدنى لتنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 233 درجة إلى 225 درجة للعام الدراسي 2024/ 2025.

كما وافق محافظ الأقصر، على خفض تنسيق التعليم الثانوي الفندقي بحد أدنى 200 درجة لمدرسة الأقصر الفندقية 3 سنوات، و190 درجة لمدرسة إسنا الفندقية ولطلاب جميع الإدارات التعليمية وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية، كما وافق المحافظ علي خفض الحد الأدني للقبول بالتعليم التجاري إلى 180 درجة، والتعليم الصناعي إلى 170 درجة، ويستثني منه مدارس الأقصر الميكانيكية بنين وإسنا الصناعية بنين والدير الصناعية المشتركة واسنا الصناعية بنات وأرمنت الميكانيكية بنين وأرمنت الصناعية بنات وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة لتكون 180 درجة.

اما مدارس الأقصر الزخرفية بنين والعشي الصناعية المشتركة وأرمنت الزخرفية بنين والديمقراط الصناعية بنات، فتمت الموافقة علي خفض الحد الأدني للقبول بهذه المدارس ليكون 160 درجة، كما تم خفض الحد الأدني للقبول بالتعليم الزراعي إلى 160 درجة، وذلك حسب الإدارة الحاصل منها الطالب أو الطالبة علي الشهادة الإعدادية، وبالنسبة لخدمات التعليم الفني تم خفض الحد الأدني للقبول بخدمات التعليم الصناعي لمدارس الاقصر الميكانيكية بنين وإسنا الصناعية بنين، والدير الصناعية المشتركة وإسنا الصناعية بنات، وأرمنت الميكانيكية بنين وأرمنت الصناعية بنات وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة والعديسات الصناعية المشتركة ليكون الحد الأدني للقبول هو 165 درجة.

وفيما يتعلق بخدمات التعليم الفني في مدارس الأقصر الزخرفية بنين والعشي الصناعية المشتركة وأرمنت الزخرفية بنين، والديمقراط الصناعية بنات والأقصر الصناعية بنات، فيكون الحد الأدنى أكثر من 145 درجة، أما الحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم التجاري فيكون 160 درجة والحد الأدن للقبول بخدمات التعليم الزراعي أكثر من 145 درجة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بالنسبة لخدمات الثانوي العام يتم قبول نسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام علي مستوي كل إدارة تعليمية، مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة، لافتًا إلى أن خفض الحد الأدني للقبول أتى بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية، في ضوء دراسة الوضع الراهن للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية، وذلك عقب فحص الأماكن الشاغرة في ضوء معدلات النجاح ونسب القبول بالمرحلة الأولى.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن أعداد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023/2024 عددهم 13275 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أنه يتم قبول خدمات الثانوى العام طبقا للقرار الوزارى ٣٥٧ لسنة ٢٠١٨، بنسبة ٢٥% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوى العام على مستوى كل إدارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أنه تم متابعة أعداد المتقدمين أولاً بأول طبقا للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية.

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