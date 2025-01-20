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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال و3 أطفال جراء انفجار جسم في جنوب غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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 أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، و3 أطفال بجروح جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مواطنين وسط وجنوب مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح، بينهم أطفال ومنهم مصاب بجروح وُصفت بـ "الخطيرة".
كما أصيب ثلاثة أطفال بجروح، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح.
وكان ثلاثة مواطنين قد أصيبوا بجروح مختلفة، في وقت سابق من اليوم، جراء إلقاء طائرة إسرائيلية مسيرة "كواد كابتر" قنبلة على مواطنين في رفح جنوب قطاع غزة.
ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد.

أصيب رصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي انفجار مدينة رفح غزة