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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد صراع مع المرض.. رحيل المعلق الرياضي ميمى الشربينى

ميمى الشربينى
ميمى الشربينى
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توفى منذ قليل المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني، لاعب الأهلى السابق، وذلك بعد صراع مع المرض.

ويعد الراحل ميمى الشربينى من أشهر المعلقين الرياضيين فى مصر والوطن العربى، ولاعب الأهلى المصرى السابق.

حيث بدأ ميمى مشواره مع الكرة في النادى المصرى القاهرى، ومن بعدها بدا قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك ، السعى للظفر بخدماته.

ولكن حبه للأهلى جعله يرفض عرض الزمالك القوى، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال في تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل، وأ طلق عليه المستكاوى لقبًا جديداً هو «الألفة».

المرحلة الأهم غير لعب الكرة والتدريب في حياة ميمي الشربيني كانت عندما نجح في اختبار الإذاعة في فبراير 1976 ليصبح أحد ألمع معلقى الكرة المصرية عبر تاريخها، ولهذه قصة يرويها الشربيني بنفسه في حوار تلفزيوني قديم.

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