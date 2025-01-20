وزير البترول يشدد على تعزيز السلامة والصحة المهنية في نقل وتوزيع المنتجات

شدد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على ضرورة تعظيم الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في نشاط نقل و توزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى في كافة مراحله وعملياته خاصة وأن طبيعة العمل في هذا النشاط تتطلب منا جميعًا الالتزام الصارم بالسلامة على كافة المستويات، وذلك من أجل حماية زملائنا والمجتمع المحيط، مؤكداً أن توفير بيئة عمل آمنة هو الغاية النهائية للوزارة والتي سيترتب عليها بشكل مباشر تحقيق المردود الاقتصادى المرجو من المشروعات والخدمات، مع ضرورة تحديد الدروس المستفادة والإجراءات التصحيحية اللازمة من اى حوادث سابقة وقعت لتلافى تكرارها مستقبلاً

جاء ذلك في مستهل اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر للبترول لمناقشة واعتماد الموازنة الإستثمارية الجديدة للشركة للعام المالى 2025-2026 عبر الفيديوكونفرانس بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية .

اكد الوزير خلال الاجتماع، الدور الهام لشركة مصر للبترول في امداد المستهلك النهائي بإحتياجاته من المنتجات البترولية، مشيداً بالتطور الكبير في محطات تموين وخدمة السيارات التابعة للشركة والتي تم تطويرها مؤخراً لتعكس قدرة شركة مصر للبترول كشركة وطنية عريقة على تقديم الخدمة في هذا المجال بمواصفات عالمية.

كما وجه الشكر للشركة على الاهتمام الكبير بالسلامة موجهاً بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر بيئة عمل آمنة .



كما وجه الوزير بضرورة تعظيم الاهتمام بنشاط التسويق لمنتجات الشركة من الزيوت عالية الجودة تحديد الفرص للتوسع والنمو في السوق وفرص توسيع نطاق التوزيع للمنتجات من الزيوت عالية الجودة لشركة مصر للبترول، كما شدد على أهمية الضبط الكامل وتشديد الرقابة على منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية لضمان عدم تسريبها او التلاعب بها.

وعرض المهندس محمد ماجد بخيت رئيس شركة مصر للبترول ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026، حيث أوضح في بداية العرض أنه تم استحداث إدارة لسلامة العمليات بدأت عملها بما يعزز من التعامل بشكل علمى ومنهجى مع عملية رفع الوعى للعنصر البشرى للوقاية من المخاطر، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع احدى الشركات العالمية لتطبيق نظام متقدم مطبق عالمياً لتعزيز الأمان فى مجال نقل المنتجات البترولية من خلال اسطول السيارات المخصصة لذلك ومتابعتها من خلال نظام رقمى متقدم ، مؤكداً الجاهزية للتطبيق خلال فترة وجيزة .

وأوضح رئيس مصر للبترول جهودها في انشاء وتطوير محطات تموين وخدمة السيارات وفق المواصفات والنظم العالمية لتطوير شبكة محطاتها البالغة 1560 محطة على مستوى الجمهورية ، مشيراً الى انشاء وتطوير 33 محطة وفق هذا النموذج خلال الفترة يوليه- ديسمبر 2024 ، ومستهدف انشاء وتطوير 70 محطة في العام المالى 2025-2026 ، وفى مجال الزيوت تم طرح منتجات جديدة من الزيوت النصف تخليقية لمحركات البنزين والديزل ، بالإضافة الى منتجات جديدة من الزيوت الصناعية وفى مقدمتها زيوت صناعة النسيج التي لاقت اقبالا كبيرا مواكبة لخطة الدولة للتوسع في هذه الصناعة ، كما تم تطوير العبوات المستخدمة.

وفي اطار مشروعات التحول الرقمى لضبط منظومة تداول الوقود تستهدف استكمال توريد وتركيب 58 نظام قياس آلى ( RTG ) لمتابعة ارصدة مستودعات الشحن والتداول بالشركة ، مستعرضاً الاعمال المستهدفة لتطوير ورفع كفاءة عدد من المستودعات .

وفى مجال تموين الطائرات بالوقود في المطارات المصرية اشار الى ارتفاع حجم مبيعات الشركة من وقود تموين الطائرات الى 762 الف طن في الفترة يوليه – ديسمبر 2024 بزيادة 127% عن المستهدف بالخطة لزيادة الدخل الدولارى ، مشيرا الى تطوير محطات تموين الطائرات في مطارات القاهرة وشرم الشيخ وسفنكس و جار انشاء محطة تموين طائرات بمطار العاصمة الإدارية .

وفى مجال تموين السفن بالوقود أوضح ان قدرات التموين بالشركة تصل الى 30 الف طن شهرياً وتمتلك ناقلتين متخصصتين للتموين ، ومن المستهدف زيادة نمو الاعمال مع استقرار الوضع بالمنطقة ، كما يتم العمل بشكل تكاملى مع شركات قطاع البترول الشقيقة لإستغلال التسهيلات الموجودة وزيادة الجدوى الاقتصادية.

شارك في الجمعية العامة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي واحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتسويق المنتجات البترولية والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية والمحاسب محمد راغب وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .