إخلاء سبيل 3 طلاب في واقعة مدرسة التجمع.. وزيارة مفاجئة لوزير التعليم

أخلت النيابة سبيل 3 فتيات لتعديهن على طالبة مدرسة التجمع بضمان مالي على ذمة التحقيقات؛ بعد أن استمعت النيابة لأقوال المجني عليها في الواقعة.

واتهمت الطالبة المجني عليها الفتيات الـ3 بالتنمر عليها والتعدي عليها داخل المدرسة؛ وتم القبض على الـ 3 فتيات والتحقيق معهن في التعدي على الطالبة.

وتسبب الفيديو في حالة من الاستياء والجدل؛ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقررت وزارة التعليم؛ “وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري؛ وفصل الطالبات المعتديات على زميلتهن فصلًا نهائيًا وحرمانهن من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل؛ بالإضافة إلى إرسال لجنة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية كما تقرر فصل الطلاب المشاركين سلبيًا في الواقعة لمدة أسبوعين؛ وإحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للشؤون القانونية بالوزارة”.

وفاجأ وزير التعليم إدارة المدرسة بزيارة صباحية اليوم الإثنين، للوقوف على الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في المدرسة؛ وضرورة الالتزام بالانضباط وتطبيقه على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء، وزير التعليم أكد على التعامل بحزم وحسم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية.