سيطرة مصرية.. نوران جوهر تحافظ على صدارة التصنيف العالمى للإسكواش

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، التصنيف العالمي الجديد، والذى حافظت فيه نوران جوهر على صدارتها.

وشهد التصنيف العالمى سيطرة مصرية على "التوب تن"، تربعت فيه نوران جوهر لاعبة بالم هيلز على قمة تصنيف السيدات للأسبوع السابع، وتقدم البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي مركزاً لتحل التصنيف السابع عالمياً بدلاً من الثامن.

وجاء التصنيف العالمى للسيدات كالتالى:

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية تيني جليس

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ أمينة عرفي

8ـ روان العربي

9- البلجيكية نيلي جليس

10ـ الماليزية سيفا سينجاري.

فيما جاءت السيطرة المصرية على التوب 16 فى التصنيف، كالتالى:

1- نوران جوهر

2- نور الشربينى

3- هانيا الحمامى

7- أمينة عرفى

8- روان العربى

12- فيروز أبو الخير

13- سلمى هانى

14- فريدة محمد

15- ندى عباس

16- سنا إبراهيم .