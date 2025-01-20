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الإثنين 20 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"القومي للترجمة" يستقبل معرض الكتاب بخصم 25% على جميع إصداراته

المركز القومى للترجمة
المركز القومى للترجمة بمعرض الكتاب
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أيام معدودات تفصلنا عن بداية الحفل الثقافي السنوي الأهم "معرض القاهرة الدولي للكتاب" والذي تنطلق فعاليات دورته السادسة والخمسين بدايةً من الخميس الموافق ٢٣ يناير الجاري وتستمر حتى الأربعاء الموافق ٥ فبراير.

 وتستمر جهود المركز القومى للترجمة في تحضيرات الجناح لاستقبال جميع الزوار من كافة أنحاء مصر. 

وبهذه المناسبة يقدم المركز القومي للترجمة خصمًا يصل إلى ٢٥% على جميع إصداراته المعروضة بصالة 2 (B5)

جدير بالذكر أن منفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة بساحة الأوبرا سوف يغلق ابتداء من الخميس ٢٣ يناير وطوال فترة المعرض.

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لمركز القومي للترجمة معرض القاهرة الدولي للكتاب خصم 20 اصدارات المركز القومى للترجمة وزارة الثقافة