"القومي للترجمة" يستقبل معرض الكتاب بخصم 25% على جميع إصداراته

أيام معدودات تفصلنا عن بداية الحفل الثقافي السنوي الأهم "معرض القاهرة الدولي للكتاب" والذي تنطلق فعاليات دورته السادسة والخمسين بدايةً من الخميس الموافق ٢٣ يناير الجاري وتستمر حتى الأربعاء الموافق ٥ فبراير.

وتستمر جهود المركز القومى للترجمة في تحضيرات الجناح لاستقبال جميع الزوار من كافة أنحاء مصر.

وبهذه المناسبة يقدم المركز القومي للترجمة خصمًا يصل إلى ٢٥% على جميع إصداراته المعروضة بصالة 2 (B5)

جدير بالذكر أن منفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة بساحة الأوبرا سوف يغلق ابتداء من الخميس ٢٣ يناير وطوال فترة المعرض.