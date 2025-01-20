بالفيديو.. استمرار دخول عشرات شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة بشكل منتظم

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إن حركة النشاط والتنظيم داخل المعبر مستمرة بشكل مميز للغاية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن نجحت الدولة المصرية، أمس، في اليوم الأول لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في تسهيل دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف " الغنام" في رسالة مباشرة على الهواء، اليوم الاثنين، أن المساعدات المقدمة من الدولة المصرية تشمل دعمًا غذائيًا، صحيًا، طبيًا ودوائيًا، بالإضافة إلى دخول شاحنات وقود لأول مرة، تجاوز عددها 50 شاحنة محملة بالغاز والبنزين والسولار.

وتابع، أن عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة تتم عبر تنظيم دقيق وتجهيزات متواصلة عند معبر رفح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تسهيل المهمة لسائقي الشاحنات الذين يتوجهون إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، موضحة أن الشاحنات تتدفق بأعداد كبيرة عبر المعبر لإغاثة أهالي غزة، حيث يتم توزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع. الجزء الأكبر منها يصل إلى شمال القطاع عبر منطقة نتساريم، بينما يتم توجيه الغالبية إلى المحافظات الوسطى والجنوبية.

وأردف، أن تنظيم العملية يتم بدقة من خلال الشباب المتطوعين من أهالي سيناء، الذين يلعبون دورًا محوريًا في إدارة وتنظيم دخول الشاحنات، سواء عند معبر رفح أو أثناء استكمال عملية التنسيق قرب معبري كرم أبو سالم والعوجة، قبل أن يعاود السائقون دخول المعبر لاستكمال مهمتهم الإنسانية.