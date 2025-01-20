مصر تهيمن على التصنيف العالمى للإسكواش

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، التصنيف العالمي الجديد، والذى حافظ فيه على فرج على صدارته للأسبوع الـ 85 على التوالى.

وشهد التصنيف العالمى سيطره مصرية على "التوب تن"، سيطر فيه على فرج لاعب وادى دجلة، ومصطفى عسل لاعب بالم هيلز، ومازن هشام وكريم عبدالجواد.

وجاء تصنيف الرجال كالتالي:

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ مازن هشام

6ـ جويل ميكين

7ـ كريم عبد الجواد

8ـ طارق مؤمن

9ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

10- الانجليزي مروان الشوربجي.

كما شهدت التوب 16، سيطرته مصرية جاءت كالتالى:

1- علي فرج

2- مصطفى عسل

3- مازن هشام

4- طارق مؤمن

5- كريم عبد الجواد

11- يوسف سليمان

14- علي أبو العينين

15- يوسف إبراهيم

16- فارس دسوقى