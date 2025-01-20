زراعة الشرقية تُنظم دورة تدريبية عن تربية دودة الحرير التوتية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري مشيراً إلى أهمية الندوات الإرشادية في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنظيم دورة تدريبية بعنوان ( تربية دودة الحرير التوتية ) ، خلال الفترة من 19حتي 20 يناير 2025 م ، بمعهد بحوث وقاية النباتات فرع الشرقية بالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة والدكتور على أحمد رئيس فرع المعهد بالمحافظة ، وبحضور الدكتور محمود سعد و الدكتور حاتم فؤاد و الدكتورة إيناس مصطفى و الدكتورة مروة نبيل بقسم بحوث الحرير بالمعهد و عدد من المهتمين بتربية الحرير و مهندسي الإرشاد بمديرية الزراعة و الطب البيطري بمحافظة الشرقية.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسة بإعادة توطين إنتاج الحرير الطبيعي فى الدولة المصرية كأحد مشاريع التنمية المستدامة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الدورة التدريبية تضمنت التدريب على عدة محاور منها إقتصاديات تربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي.

وزراعة أشجار التوت بغرض تربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي.

والعمليات الزراعية لأشجار التوت في الحقول.

ومكافحة الآفات التي تصيب أشجار التوت.

وتربية الأعمار الصغيرة والكبيرة ليرقات دودة القز والعناية بالتربية.

وطرق التشرنق المختلفة وصفات الشرانق الجيدة.

والأمراض التي تصيب دودة القز وطرق الوقاية منها.