الرواق الأزهري يعقد ندوات حول "حسن معاملة الوالدين" بمراكز الشباب بالأقصر.. صور

أقامت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اللقاء الثالث لشهر يناير، من لقاءات برنامج الرواق الأزهرى للطفل، والذي يقام بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنميه النشء بوزارة الشباب والرياضة - الإدارة العامة للموهوبين، ومع الأزهر الشريف، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

الرواق الأزهري

وأقيم اللقاءات بمراكز شباب الزناقطة والقرنة والعشي، حيث تناولت الندوات العلم بعظيم حقِّ الوالدين وجليل شأنهما ورفيع قدرهما في الإسلام، وضرورة التأدُّب عند مخاطبتهما وتليين القول لهما، واختيار الكلمات والعبارات المناسبة في الحديث معهما وطاعتهما في كلِّ أمر ما لم يكن معصية، والمبادرة بالسلام عليهما وعدم الخروج من المنزل إلا بعد الاستئذان منهما وبسؤالهما عما يحتاجونه منك.

وأدار اللقاء، الشيخ أسامة حجاج بمركز شباب الزناقطة، والشيخ علي العزب بمركز شباب القرنة، والشيخ مصعب أبو الفضل بمركز شباب العشي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة، والدكتوره إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور طاهر كرار مسئول الرواق بالإدارة المركزية لتنمية النشء.

وأوضح صلاح رشوان مدير عام المديرية، أن برنامج الرواق الأزهرى يهدف من خلال سلسلة اللقاءات إلى إعادة الشباب لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتحصينهم من الأفكار الهدامة، وتصحيح المفاهيم الدينية، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء التوجيه السليم بالأفكار الصحيحة، والرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء، مضيفًا أن برنامج الرواق الازهري، يتضمن مجموعة من البرامج والفاعليات التي تناقش قضايا مجتمعية مهمة وذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة علي الاهتمام برفع الوعي لدي النشء والشباب رياضيا واجتماعيا ودينيًا.

تنفيذ برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة داخل مركز شباب الحسينات

وكانت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، قد نفذت برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة في لقاء حول "النظافة من الايمان"، بمركز شباب الحسينات التابع لإدارة شباب الطود، بحضور عدد كبير من النشء بمركز الشباب وأدار اللقاء الشيخ محمد علي محمد من علماء الأزهر الشريف، وأقيم اللقاء تحت إشراف مروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء، وحجاج عبداللطيف مدير إدارة شباب الطود وأعضاء ادارة تنمية النشء بالمديرية.

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